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О.Долгополов провів в Маямі тренування із Р.Федерером

Київ • УНН

 • 8122 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Перша ракетка України Олександр Долгополов провів тренування на центральному корті “Miami Open” в рамках підготовки до старту турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт Tennis.life.

Компанію українцеві склав переможець Australian Open-2017 і турніру в Індіан-Веллсі, що проходив на минулому тижні, нині 6-та ракетка світу Роджер Федерер.

Відзначимо, що О.Долгополов стартуватиме на Мастерсі з першого кола в матчі проти Маліка Жазирі з Тунісу (53 ракетка світу).

Зауважимо, у минулому році наш співвітчизник в Маямі зупинився в третьому колі, поступившись японцю Кей Нісікорі.
Додамо також, інший представник України Сергій Стаховський не зумів подолати кваліфікаційний турнір у Маямі, поступившись у

фінальному раунді.

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