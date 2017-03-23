О.Долгополов провів в Маямі тренування із Р.Федерером

Компанію українцеві склав переможець Australian Open-2017 і турніру в Індіан-Веллсі, що проходив на минулому тижні, нині 6-та ракетка світу Роджер Федерер.

Відзначимо, що О.Долгополов стартуватиме на Мастерсі з першого кола в матчі проти Маліка Жазирі з Тунісу (53 ракетка світу).

Зауважимо, у минулому році наш співвітчизник в Маямі зупинився в третьому колі, поступившись японцю Кей Нісікорі.

Додамо також, інший представник України Сергій Стаховський не зумів подолати кваліфікаційний турнір у Маямі, поступившись у

фінальному раунді.