О.Долгополов провів в Маямі тренування із Р.Федерером
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Перша ракетка України Олександр Долгополов провів тренування на центральному корті “Miami Open” в рамках підготовки до старту турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт Tennis.life.
Компанію українцеві склав переможець Australian Open-2017 і турніру в Індіан-Веллсі, що проходив на минулому тижні, нині 6-та ракетка світу Роджер Федерер.
Відзначимо, що О.Долгополов стартуватиме на Мастерсі з першого кола в матчі проти Маліка Жазирі з Тунісу (53 ракетка світу).
Зауважимо, у минулому році наш співвітчизник в Маямі зупинився в третьому колі, поступившись японцю Кей Нісікорі.
Додамо також, інший представник України Сергій Стаховський не зумів подолати кваліфікаційний турнір у Маямі, поступившись у
фінальному раунді.