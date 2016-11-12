А.Данилюк рассказал, что дает повышение Fitch рейтинга Украины

"Международное агентство Fitch повысило рейтинг Украины с "ССС" до "В-". Это означает, что международное сообщество видит и признает улучшение финансовой ситуации в Украине, которое состоялось в результате наших реформ. Что это дает на практике? Теперь мы сможем привлекать финансирование на более выгодных условиях на глобальных рынках и быстрее развиваться. Это касается как государства, так и бизнеса", - рассказал А.Данилюк.

Он также сообщил, что украинская сторона провела ряд эффективных встреч с представителями Fitch в течение последних недель и продолжает работать с другими рейтинговыми агентствами.

"Рейтинги - это то, на что реально смотрят инвесторы. Знаю это по собственному опыту, когда я работал инвестором в Нью-Йорке и Лондоне. Именно поэтому мы уделяем этому так много времени и внимания. Ведь инвестиции - это залог роста экономики, новые рабочие места и высокие зарплаты", - добавил министр.

Напомним, Fitch Ratings улучшило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с "ССС" до "В-". Прогноз рейтинга стабильный.

"Макроэкономическая политика усилилась путем увеличения гибкости обменного курса и жесткой монетарной политики. Макроэкономическая стабильность улучшилась, несмотря на задержку с завершением второго пересмотра программы EFF, что отражается в быстром снижении инфляции, медленном обесценивании валюты и восстановлении умеренного роста", - пояснили в Fitch Ratings просмотр улучшением макроэкономической ситуации в стране.