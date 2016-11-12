О.Данилюк розповів, що дає підвищення Fitch рейтингу України

"Міжнародне агентство Fitch підвищило рейтинг України з "ССС" до "В-." Це означає, що міжнародна спільнота бачить та визнає покращення фінансової ситуації в Україні, яке відбулось внаслідок наших реформ. Що це дає на практиці? Тепер ми зможемо залучати фінансування на більш вигідних умовах на глобальних ринках та швидше розвиватись. Це стосується, як держави, так і бізнесу", - розповів О.Данилюк.

Він також повідомив, що українська сторона провела низку ефективних зустрічей з представниками Fitch впродовж останніх тижнів і продовжує працювати з іншими рейтинговими агентствами.

"Рейтинги - це те, на що реально дивляться інвестори. Знаю це з власного досвіду, коли я працював інвестором в Нью-Йорку та Лондоні. Саме тому ми приділяємо цьому так багато часу та уваги. Адже інвестиції - це запорука росту економіки, нові робочі місця та вищі зарплати", - додав міністр.

Нагадаємо, Fitch Ratings покращила довгостроковий рейтинг України в іноземній та національній валюті з "ССС" до "В-". Прогноз рейтингу стабільний.

"Макроекономічна політика посилилася шляхом збільшення гнучкості обмінного курсу та жорсткій монетарній політиці. Макроекономічна стабільність поліпшилася, незважаючи на затримку із завершенням другого перегляду програми EFF, що відображається у швидкому зниженні інфляції, повільнішому знеціненні валюти та відновленні помірного зростання", - пояснили у Fitch Ratings перегляд покращенням макроекономічної ситуації в країні.