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О.Данилюк розповів, що дає підвищення Fitch рейтингу України

О.Данилюк розповів, що дає підвищення Fitch рейтингу України

Київ • УНН

 • 11755 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Підвищення міжнародним агентством Fitch рейтингу України означає, що тепер Київ зможе залучати фінансування на більш вигідних умовах на глобальних ринках та швидше розвиватись. Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Міжнародне агентство Fitch підвищило рейтинг України з "ССС" до "В-." Це означає, що міжнародна спільнота бачить та визнає покращення фінансової ситуації в Україні, яке відбулось внаслідок наших реформ. Що це дає на практиці? Тепер ми зможемо залучати фінансування на більш вигідних умовах на глобальних ринках та швидше розвиватись. Це стосується, як держави, так і бізнесу", - розповів О.Данилюк.

Він також повідомив, що українська сторона провела низку ефективних зустрічей з представниками Fitch впродовж останніх тижнів і продовжує працювати з іншими рейтинговими агентствами.

"Рейтинги - це те, на що реально дивляться інвестори. Знаю це з власного досвіду, коли я працював інвестором в Нью-Йорку та Лондоні. Саме тому ми приділяємо цьому так багато часу та уваги. Адже інвестиції - це запорука росту економіки, нові робочі місця та вищі зарплати", - додав міністр.

Нагадаємо, Fitch Ratings покращила довгостроковий рейтинг України в іноземній та національній валюті з "ССС" до "В-". Прогноз рейтингу стабільний.

"Макроекономічна політика посилилася шляхом збільшення гнучкості обмінного курсу та жорсткій монетарній політиці. Макроекономічна стабільність поліпшилася, незважаючи на затримку із завершенням другого перегляду програми EFF, що відображається у швидкому зниженні інфляції, повільнішому знеціненні валюти та відновленні помірного зростання", - пояснили у Fitch Ratings перегляд покращенням макроекономічної ситуації в країні.

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