Нью-Йорк, Берлин или Токио: Medoff предлагает познать традиции разных уголков мира

Каждая из трех новинок воплотила в себе традиционные ингредиенты из разных уголков земного шара, уверяет производитель.

“Medoff New York” — поддерживает твой ритм жизни в большом городе. Это — ультрамягкая водка, дополнена ароматом мелисы. А 37,5% алкоголя позволит сохранить отличное настроение на протяжении всего вечера.

“Medoff Berlin” — мягкая, сдержанная и изысканная 40% водка. Имеет легкий солодовый аромат.

“Medoff Tokyo” — нежно-мягкая и утонченная. Состав водки имеет рисовый настой, который дарит ей особенный бархатистый вкус", — отмечается в пресс-релизе.

Напомним, как сообщалось ранее, по итогам экспертизы ИСЭ, водка Medoff набрала самое большое количество дегустационных баллов.