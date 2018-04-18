Нью-Йорк, Берлін або Токіо: Medoff пропонує пізнати традиції різних куточків світу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Українська компанія-виробник алкогольних напоїв Beverage Trading Company презентувала нову лінійку унікальної горілки MEDOFF CITIES, передає УНН з посиланням на реліз компанії.
Кожна з трьох новинок втілила в собі традиційні інгредієнти з різних куточків земної кулі, запевняє виробник.
“Medoff New York” — підтримує твій ритм життя у великому місті. Це ультрам’яка горілка, доповнена ароматом меліси. А 37,5% алкоголю дозволить зберегти відмінний настрій протягом усього вечора.
“Medoff Berlin” — м’яка, стримана і вишукана 40% горілка. Має легкий солодовий аромат.
“Medoff Tokyo” — ніжно-м’яка і витончена. Склад горілки має рисовий настій, який дарує їй особливий оксамитовий смак", - наголошується в прес-релізі.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, за підсумками експертизи ІСЕ, горілка Medoff набрала найбільшу кількість дегустаційних балів.