Нужно изменить восприятие НМТ и сделать возможной его повторную сдачу - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас восприятие НМТ таково, что оно добавляет стресса, и поэтому это стоит исправить. Также необходимо предусмотреть удобные условия сдачи НМТ, в том числе возможность сдать его повторно. Об этом Зеленский заявил во время Украинского молодежного форума 2026 года, передает УНН.

Восприятие НМТ сейчас такое, что оно пугает и добавляет стресса, это стоит исправить.

Мы уже говорили об этом с премьер-министром, и с министром, и с командой в Офисе Президента. Нужно на следующий год предусмотреть другие, более, скажем так, удобные условия сдачи НМТ. Так, чтобы дети сдавали НМТ обязательно в безопасных укрытиях и чтобы это все не зависело от того, что летает или не летает. От всех организационных проблем