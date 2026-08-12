Нужно изменить восприятие НМТ и сделать возможной его повторную сдачу - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что НМТ пугает и добавляет стресса, поэтому это необходимо исправить. Он предлагает сдавать тест в безопасных укрытиях и предоставить возможность пройти его во второй раз.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас восприятие НМТ таково, что оно добавляет стресса, и поэтому это стоит исправить. Также необходимо предусмотреть удобные условия сдачи НМТ, в том числе возможность сдать его повторно. Об этом Зеленский заявил во время Украинского молодежного форума 2026 года, передает УНН.
Детали
Восприятие НМТ сейчас такое, что оно пугает и добавляет стресса, это стоит исправить.
Мы уже говорили об этом с премьер-министром, и с министром, и с командой в Офисе Президента. Нужно на следующий год предусмотреть другие, более, скажем так, удобные условия сдачи НМТ. Так, чтобы дети сдавали НМТ обязательно в безопасных укрытиях и чтобы это все не зависело от того, что летает или не летает. От всех организационных проблем
Он добавил, что "нужно подумать, как сделать интенсивность НМТ меньше, чтобы психологически разгрузить детей".
И нужно подумать о сроках - чтобы у детей была возможность сдать НМТ, если произошла ошибка или был стресс, дать возможность сдать его во второй раз
Напомним
Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, которым предусматривается сохранить в 2027 году действующую модель национального мультипредметного теста (НМТ) с четырьмя предметами, а также отменить прохождение государственной итоговой аттестации в следующем году.