НСЗУ уже перечислила 16 больницам средства для выплат надбавок медикам за апрель

“Сегодня по полученной информации, Национальная служба здоровья Украины уже посчитала 16 больницам средства, более 86 млн грн. С другими больницами вчера и сегодня продолжается подписание соглашений, в том числе с центрами экстренной медицины в областях. Эти средства должны пойти врачам за апрель месяц”, — рассказал Шмыгаль.

Как сообщалось в УНН, вчера Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, председателями областных государственных администраций, министром здравоохранения Максимом Степановым и первым заместителем руководителя Офиса Президента Сергеем Трофимовым по выплатам надбавок врачам, которые непосредственно работают с больными COVID-19.