НСЗУ вже перерахувала 16 лікарням кошти для виплат надбавок медикам за квітень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Національна служба здоров’я України вже порахувала 16 лікарням понад 86 млн грн для виплат 300% надбавок медикам за квітень. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні за отриманою інформацією, Національна служба здоров’я України вже порахувала 16 лікарням кошти, понад 86 млн грн. З іншими лікарнями вчора й сьогодні продовжується підписання угод, в тому числі з центрами екстреної медицини в областях. Ці кошти мають піти лікарям за квітень місяць”, — розповів Шмигаль.
Як повідомлялося в УНН, вчора Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, головами обласних державних адміністрацій, міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та першим заступником керівника Офісу Президента Сергієм Трофімовим щодо виплат надбавок лікарям, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19.