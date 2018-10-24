ЧП в Черниговской области: пожар на арсенале ликвидирован
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Пожар на 6 арсенале Министерства обороны в Черниговской области ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС Украины, передает УНН.
"24 октября в 18:00 руководителем тушения пожара на 6 арсенале Минобороны объявлено ее ликвидации. В этот же день с 18:00 восстанавливается движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе. Жители могут возвращаться в свои дома. А дети с 29 октября, после завершения каникул, приступят к обучению. Соответствующее распоряжение подписала руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, исполняющая обязанности председателя Черниговской ОГА", - говорится в сообщении.
В ГоСЧС добавили, что воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто 25 октября с 3:00.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области 22 октября объявлено о локализации пожара на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.