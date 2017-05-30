Новую нить киевского коллектора запустят в сентябре

"Киевский коллектор был построен в 1965 году и находится в эксплуатации 52 года. В 1997 году он был признан аварийным. В позапрошлом году на коллекторе произошла авария, в результате которой три района Киева на несколько дней остались без водоснабжения. Силами коммунальных служб аварию тогда ликвидировали. Но такая ситуация могла произойти в любое время, потому что деньги в коммунальное хозяйство столицы, в частности строительство коллектора, не укладывались десятки лет. Нам удалось возобновить строительство второй нитки коллектора. И сейчас здесь продолжается завершающий этап работ ", - рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что коллектор - очень важный для столицы инфраструктурный объект, в строительство которого вложили 1,3 млрд грн, две трети финансировал город, одну треть - государство.

Он отметил, что на сегодня вторая нить коллектора готова на 92% и запустить его в работу планируют в сентябре.

Как отмечают в ведомстве, вторая нить Главного городского канализационного коллектора будет обслуживать Оболонский, Подольский, часть Шевченковского районов Киева, а также Вышгород, Ирпень, Бучу и другие пригороды правобережной части столицы.

Как сообщал УНН, ул. Ивана Федорова реконструируют в Киеве.