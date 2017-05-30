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Нову нитку київського колектора запустять у вересні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Цього року столична влада завершує будівництво другої нитки головного міського каналізаційного колектора, який планують запустити у вересні. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Нову нитку київського колектора запустять у вересні

“Київський колектор був побудований у 1965 році і перебуває в експлуатації 52 роки. У 1997 році він був визнаний аварійним. Позаминулого року на колекторі сталася аварія, у результаті якої три райони Києва на кілька днів залишилися без водопостачання. Силами комунальних служб аварію тоді ліквідували. Але ж така ситуація могла статися в будь-який час, бо гроші в комунальне господарство столиці, зокрема будівництво колектора, не вкладалися десятки років. Нам вдалося відновити будівництво другої нитки колектора. І зараз тут триває завершальний етап робіт”, — розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

Мер Києва підкреслив, що колектор — дуже важливий для столиці інфраструктурний об’єкт, у будівництво якого вклали 1,3 млрд грн, дві третини фінансувало місто, одну третину — держава.

Він зауважив, що станом на сьогодні друга нитка колектора готова на 92% і запустити його в роботу планують у вересні.

Як зазначають у відомстві, друга нитка Головного міського каналізаційного колектору обслуговуватиме Оболонський, Подільський, частину Шевченківського районів Києва, а також Вишгород, Ірпінь, Бучу та інші передмістя правобережної частини столиці.

Як повідомляв УНН, вул. Івана Федорова реконструюють у Києві.

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