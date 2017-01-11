Новогодняя елка "отработала" последний сезон в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 января. УНН. Искусственная елка, которую уже 10 лет устанавливают в центре Кропивницкого, отработала свой срок, поэтому будет заменена на новую. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил городской голова Андрей Райкович, передает корреспондент УНН.
"У нас елка работает последний сезон, она отработала нормативный срок, будем менять ее на следующий год, состояние металлических конструкций не самого высокого качества", - сказал чиновник.
По его словам, соответствующие инспекции позволили установить елку в этот праздничный период, но это - в последний раз.
Отметим, что главную елку демонтируют 14 января. Ее высота составляет около 20 метров.
"Я боюсь, чтобы не было налипаний, чтобы она елка не рухнула, когда будет обледенение большое. Поэтому лучше ее 14 января разобрать. Если же будут уже налипания и случится проблема, тогда (елка - ред.) будет стоять, пока не растает", - сказал А.Райкович.