Новорічна ялинка "відпрацювала" останній сезон у Кропивницькому

"В нас ялинка працює останній сезон, вона відпрацювала нормативний термін, будемо замінювати її на наступний рік, стан металевих конструкцій не найвищої якості“,- сказав посадовець.

За його словами, відповідні інспекції дозволили встановити ялинку в цей святковий період, але це — востаннє.

Зазначимо, що головну ялинку демонтують її 14 січня. Її висота сягає близько 20 метрів.

“Я боюся, щоб не було налипнів, щоб вона ялинка не завалилася, коли буде обмерзання велике. Тому краще її 14 січня розібрати. Якщо ж будуть вже налипні і станеться проблема, тоді (ялинка — ред.) буде стояти, поки не розтане”, — сказав А.Райкович.