Новорічна ялинка "відпрацювала" останній сезон у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 січня. УНН. Штучна ялинка, яку вже 10 років встановлюють у центрі Кропивницького, "відпрацювала" свій термін, тож буде замінена на нову. Про це під час апаратної наради поінформував міський голова Андрій Райкович, передає кореспондент УНН.
"В нас ялинка працює останній сезон, вона відпрацювала нормативний термін, будемо замінювати її на наступний рік, стан металевих конструкцій не найвищої якості“,- сказав посадовець.
За його словами, відповідні інспекції дозволили встановити ялинку в цей святковий період, але це — востаннє.
Зазначимо, що головну ялинку демонтують її 14 січня. Її висота сягає близько 20 метрів.
“Я боюся, щоб не було налипнів, щоб вона ялинка не завалилася, коли буде обмерзання велике. Тому краще її 14 січня розібрати. Якщо ж будуть вже налипні і станеться проблема, тоді (ялинка — ред.) буде стояти, поки не розтане”, — сказав А.Райкович.