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Новое правительство сформировали в Румынии

Новое правительство сформировали в Румынии

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 января. УНН. В Румынии в среду, 4 января, парламент назначил премьер-министром 43-летнего Сорина Гриндеану и утвердил состав Кабинета министров с 26-ти человек, передает УНН со ссылкой на DW.

С.Гриндеану член Социал-демократической партии (СДП) Румынии, которая победила на выборах в парламент страны 11 декабря.

Социал-демократы образовали коалиционное правительство с небольшой либеральной партией "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ).

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С.Гриндеану рассматривают как замену для головы СДП Ливиу Драгни, который намеревался возглавить правительство, однако не смог претендовать на эту должность в силу судимости за взятку.

Ранее президент Румынии Йоханнис не утвердил кандидатуру представительницы СДП Севиль Шайдех, которую вновь парламентская коалиция большинства выдвинула на пост главы правительства.

В то же время он призвал социал-демократов, а также их партнеров по коалиции подыскать другого кандидата на эту должность.

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