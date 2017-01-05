Новий уряд сформували в Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Румунії у середу, 4 січня, парламент призначив прем’єр-міністром 43-річного Соріна Гріндеану та затвердив склад Кабінету міністрів з 26-ти осіб, передає УНН з посиланням на DW.
С.Гріндеану є членом Соціал-демократичної партії (СДП) Румунії, яка перемогла на виборах до парламенту країни 11 грудня.
Соціал-демократи утворили коаліційний уряд з невеликою ліберальною партією “Альянс лібералів та демократів за Європу” (АЛДЄ).
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С.Гріндеану розглядають як заміну для голови СДП Лівіу Драгні, який мав намір очолити уряд, однак не зміг претендувати на цю посаду в силу судимості за хабар.
Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс не затвердив кандидатуру представниці СДП Севіль Шайдех, яку новостворена парламентська коаліція більшості висунула на пост глави уряду.
Водночас він закликав соціал-демократів, а також їхніх партнерів по коаліції підшукати іншого кандидата на цю посаду.