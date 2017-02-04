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Новый президент Гамбии отменил четырехдневную рабочую неделю

Киев • УНН

 • 7606 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Новый президент Гамбии Адама Барроу своим указом отменил действующий во времена предыдущего главы государства режим четырехдневной рабочей недели, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Новый президент Гамбии отменил четырехдневную рабочую неделю

Государственные служащие теперь будут работать 36,5 часов в неделю - с 08:00 до 16:00 с понедельника по четверг и с 08:00 до 12:30 по пятницам.

Четыре года назад предшественник Барроу Яйя Джамме ввел четырехдневную рабочую неделю, сделав пятницу дополнительным выходным днем.

Я.Джамме объяснял это тем, что в основном мусульманское население Гамбии сможет посвятить пятницу молитвам.

Как сообщал УНН, экс-президент Гамбии прихватил с собой более 11 млн долл. госсредств и ряд предметов роскоши.

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