Новий президент Гамбії скасував чотириденний робочий тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Новий президент Гамбії Адама Барроу своїм указом скасував діючий за часів попереднього глави держави режим чотириденного робочого тижня, передає УНН з посиланням на ВВС.
Державні службовці тепер працюватимуть 36,5 годин на тиждень - з 08:00 до 16:00 з понеділка по четвер і з 08:00 до 12:30 по п'ятницях.
Чотири роки тому попередник Барроу Яйя Джамме ввів чотириденний робочий тиждень, зробивши п'ятницю додатковим вихідним днем.
Я.Джамме пояснював це тим, що переважно мусульманське населення Гамбії зможе присвятити п'ятницю молитвам.
Як повідомляв УНН, екс-президент Гамбії прихопив з собою більше 11 млн дол. держкоштів та низку предметів розкоші.
Нагадаємо, новий президент Гамбії 19 січня склав присягу за межами країни, оскільки його попередник відмовлявся скласти повноваження.