Новый президент Гамбии приедет в страну в четверг
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Гамбии Адама Барроу, который принес присягу в столице Сенегала Дакаре из-за отказа своего предшественника сложить полномочия, приедет в страну в четверг, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Он уедет завтра и приедет в Банжуле около 4 вечера", - сообщил журналистам помощник.
Как сообщал УНН, новый президент Гамбии 19 января принял присягу за пределами страны .
Позже, 22 января, президент Гамбии Я.Джамме все-таки передал полномочия и покинул страну .