Новий президент Гамбії приїде до країни в четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент Гамбії Адама Барроу, який склав присягу у столиці Сенегалу Дакарі через відмову свого попередника скласти повноваження, приїде до країни в четвер, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Він виїде завтра і приїде до Банжулу близько 4 вечора”, — повідомив журналістам його помічник.
Як повідомляв УНН, новий президент Гамбії 19 січня склав присягу за межами країни.
Пізніше, 22 січня, президент Гамбії Я.Джамме все-таки передав повноваження і покинув країну.