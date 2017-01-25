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Новий президент Гамбії приїде до країни в четвер

Новий президент Гамбії приїде до країни в четвер

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент Гамбії Адама Барроу, який склав присягу у столиці Сенегалу Дакарі через відмову свого попередника скласти повноваження, приїде до країни в четвер, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Він виїде завтра і приїде до Банжулу близько 4 вечора”, — повідомив журналістам його помічник.

Як повідомляв УНН, новий президент Гамбії 19 січня склав присягу за межами країни.

Пізніше, 22 січня, президент Гамбії Я.Джамме все-таки передав повноваження і покинув країну.

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