Новый президент Гамбии вернулся в страну

Как сообщается, А.Барроу уже находится в столице страны Банжуле.

Напомним, новый президент Гамбии 19 января принял присягу за пределами страны, поскольку его предшественник отказывался сложить полномочия.

Однако позже, 22 января, президент Гамбии Я.Джамме все-таки передал полномочия и покинул страну.

Как сообщал УНН, новый президент Гамбии должен был приехать в страну в четверг.