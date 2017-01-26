Новый президент Гамбии вернулся в страну
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Новый президент Гамбии Адама Барроу вернулся в страну, передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Как сообщается, А.Барроу уже находится в столице страны Банжуле.
Напомним, новый президент Гамбии 19 января принял присягу за пределами страны, поскольку его предшественник отказывался сложить полномочия.
Однако позже, 22 января, президент Гамбии Я.Джамме все-таки передал полномочия и покинул страну.
Как сообщал УНН, новый президент Гамбии должен был приехать в страну в четверг.