Новий президент Гамбії повернувся до країни
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Новий президент Гамбії Адама Барроу повернувся до країни, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.
Як повідомляється, А.Барроу вже знаходиться в столиці країни Банжулі.
Нагадаємо, новий президент Гамбії 19 січня склав присягу за межами країни, оскільки його попередник відмовлявся скласти повноваження.
Однак пізніше, 22 січня, президент Гамбії Я.Джамме все-таки передав повноваження і покинув країну.
Як повідомляв УНН, новий президент Гамбії мав приїхати до країни у четвер.