Новий президент Гамбії повернувся до країни

Як повідомляється, А.Барроу вже знаходиться в столиці країни Банжулі.

Нагадаємо, новий президент Гамбії 19 січня склав присягу за межами країни, оскільки його попередник відмовлявся скласти повноваження.

Однак пізніше, 22 січня, президент Гамбії Я.Джамме все-таки передав повноваження і покинув країну.

Як повідомляв УНН, новий президент Гамбії мав приїхати до країни у четвер.