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Новий президент Гамбії повернувся до країни

Новий президент Гамбії повернувся до країни

Київ • УНН

 • 10065 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Новий президент Гамбії Адама Барроу повернувся до країни, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.

Як повідомляється, А.Барроу вже знаходиться в столиці країни Банжулі.

Нагадаємо, новий президент Гамбії 19 січня склав присягу за межами країни, оскільки його попередник відмовлявся скласти повноваження.

Однак пізніше, 22 січня, президент Гамбії Я.Джамме все-таки передав повноваження і покинув країну.

Як повідомляв УНН, новий президент Гамбії мав приїхати до країни у четвер.

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