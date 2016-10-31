Новый премьер-министр Испании М.Рахой принес присягу

Так, М.Рахой был приведен к присяге перед королем Филиппом VI после более 10 месяцев политической борьбы.

Как сообщал УНН, 30 октября король Испании Фелипп VI подписал указ о назначении премьер-министром страны Мариано Рахоя.

Его назначение должно остановить глубокий политический кризис в стране, который продолжается с декабря 2015 года.