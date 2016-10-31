Новий прем’єр-міністр Іспанії М.Рахой склав присягу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Лідер консервативної Народної партії Маріано Рахой склав присягу прем’єр-міністра Іспанії, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, М.Рахой був приведений до присяги перед королем Феліпе VI після понад 10 місяців політичної боротьби.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня король Іспанії Феліпе VI підписав указ про призначення прем'єр-міністром країни Маріано Рахоя.
Його призначення має зупинити глибоку політичну кризу в країні, котра триває з грудня 2015 року.