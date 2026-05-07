Новая Зеландия расширила санкции против РФ
Киев • УНН
Правительство Новой Зеландии ввело санкции против 20 физических и юридических лиц РФ. Ограничения касаются киберпреступников, пропагандистов и платежных сервисов.
Правительство Новой Зеландии ввело новые санкции против физических и юридических лиц россии за их поддержку незаконной агрессивной войны против Украины. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что пакет санкций охватывает 20 физических и юридических лиц. Среди них - субъекты, поддерживающие гибридную тактику Кремля, способствуя российской киберпреступности, поддерживающей войну, и распространяя антиукраинскую пропаганду, направленную на легитимизацию незаконной агрессии Москвы.
Те, кто злоупотребляет онлайн-платформами для поддержки войны россии против Украины, столкнутся с реальными последствиями, включая санкции
Новая Зеландия также вводит санкции против альтернативного поставщика платежных услуг, чей сервис широко используется для уклонения от санкций против россии.
Напомним
В феврале Австралия и Новая Зеландия объявили о новых пакетах санкций и дополнительной финансовой помощи Киеву. Это произошло в четвертую годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.