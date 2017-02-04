Норвегия заявила об атаке хакеров из России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Служба безопасности Норвегии заявила, что девять личных почтовых аккаунтов госслужащих страны подверглись атакам со стороны группировки, вероятно, хакеров из России, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Характер атак указывает на то, что их совершила группировка APT29, которая, вероятно, является российской", - сказал глава службы безопасности Мартин Бернсен.
М.Бернсен также добавил, что между странами существуют договоренности, по которым стороны предупреждают друг друга о кибератаках, которые, как он заявил, являются регулярными.
Как сообщал УНН, МИД Чехии сообщило о кибератаках.