Норвегия заявила об атаке хакеров из России

"Характер атак указывает на то, что их совершила группировка APT29, которая, вероятно, является российской", - сказал глава службы безопасности Мартин Бернсен.

М.Бернсен также добавил, что между странами существуют договоренности, по которым стороны предупреждают друг друга о кибератаках, которые, как он заявил, являются регулярными.

Как сообщал УНН, МИД Чехии сообщило о кибератаках.