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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 51571 перегляди

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Норвегія заявила про атаку хакерів з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Служба безпеки Норвегії заявила, що дев’ять особистих поштових акаунтів держслужбовців країни піддалися атакам з боку угруповання, імовірно, хакерів з Росії, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Норвегія заявила про атаку хакерів з Росії

“Характер атак вказує на те, що їх скоїла угруповання APT29, яка, імовірно, є російською,” — сказав глава служби безпеки Мартін Бернсен.

М.Бернсен також додав, що між країнами існують домовленості, за якими сторони попереджають один одного про кібератаки, які, як він заявив, є регулярними.

Як повідомляв УНН, МЗС Чехії повідомило про кібератаки.

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