Ночью россияне ударили по Херсонщине: ранен 57-летний мужчина

В ночь на 24 апреля российские войска обстреляли село Станислав, что на Херсонщине. В результате вражеской атаки ранения получил 57-летний мужчина. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате вражеских ударов повреждены почти четыре десятка жилых домов.

В одном из домов, который обстреляли оккупанты, пострадал 57-летний мужчина. Он получил контузию, взрывную и черепно-мозговую травму - резюмировали в ОВА.

Сейчас "скорая" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

Напомним

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки, 23 апреля, обстреляли жилые кварталы и попали в объекты критической инфраструктуры, АЗС, газопроводы, один человек погиб, еще 5 получили ранения.