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Ночевал в машине: посла Мьянмы, который критиковал хунту, выгнали из посольства в Лондоне

Ночевал в машине: посла Мьянмы, который критиковал хунту, выгнали из посольства в Лондоне

Киев  •  УНН

 • 17731 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Чжо Зо Мину, бывшему послу Мьянмы в Великобритании пришлось провести ночь в своей машине после того, как его выгнали из здания посольства в Лондоне. Несколько недель назад Мин призвал военных, совершивших в феврале переворот в Мьянме, освободить арестованную главу страны Аун Сан Су Чжи и остановить насилие против демонстрантов. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Власти Британии признали смену руководства в лондонском посольстве Мьянмы в соответствии с Венской конвенцией, но их позиция по отношению к перевороту в стране и стрельбе по демонстрантам остается резко осуждающей.

Бывший посол Чжо Зо Мин рассказал журналистам, что в среду вечером военный атташе Мьянмы в Лондоне приказал сотрудникам посольства покинуть помещение, а самому Чжо Зо Мину передали, что он больше не посол. Новое руководство посольства вызвало полицию, которая не давала Чжо Зо Мину вернуться в здание.

"Это в своем роде переворот в центре Лондона... Вы видите, что они оккупировали мое здание", - сказал Чжо Зо Мин.

Ночью у здания посольства собрались активисты, чтобы выразить несогласие с действиями власти Мьянмы.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб назвал действия военных по отношению к послу травлей.

We condemn the bullying actions of the Myanmar military regime in London yesterday, and I pay tribute to Kyaw Zwar Minn for his courage. The UK continues to call for an end to the coup and the appalling violence, and a swift restoration of democracy

- Dominic Raab (@DominicRaab) April 8, 2021

Но позже Форин-офис подтвердил, что власти Мьянмы направили ему уведомление о смене посла. Согласно Венской конвенции, власти Британии в этом случае "вынуждены признать решение, принятое властями Мьянмы", заявили представители британского министерства иностранных дел.

Временным главой посольства Мьянмы в Лондоне стал Чит Он, бывший заместитель посла Чжо Зо Мина.

В четверг утром перед зданием посольства выступил представитель Чжо Зо Мина, который зачитал его заявление. В нем Чжо Зо Мин призвал британское правительство не признавать нового посла, назначенного хунтой, а вместо этого выслать его из страны.

"В Мьянме в феврале произошел переворот. Теперь та же ситуация в центральном Лондоне", - сказал представитель екс-посла, добавив, что сотрудникам посольства пригрозили "суровым наказанием", если они не подчинятся военному руководству.

Чжо Зо Мина отстранили от должности из-за его политической позиции. В марте он призвал военное правительство Мьянмы отпустить арестованных политиков: президент Он Мьина, главу "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов ее партии, пришедшие к власти после демократических выборов.

"Я не хочу видеть, как умирают граждане Мьянмы. Я призываю всех остановиться. Страна уже на грани гражданской войны. Я хочу мира", - говорил Мин, подчеркнув, что пытается быть посредником между сторонами конфликта.

Дополнение

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мину Аун Хлайну. Президент страны Он Мьин и фактический глава государства, глава правящей партии страны "Национальная лига за демократию" 75-летняя Аун Сан Су Чжи были задержаны.

С февраля в стране продолжаются антивоенные протесты и демонстрации, которые подавляются самым жестоким образом. В ходе непрекращающихся протестов в стране были убиты по меньшей мере 550 человек, еще 2 751 человек, среди которых журналисты, студенты и бывшие чиновники были задержаны. Полиция и военные используют боевые патроны против протестующих, бьют людей, а также устраивают рейды по домам активистов. Среди убитых есть дети.

Myanmar's ambassador to the UK Kyaw Zwar Minn tells me he's slept in his car outside the embassy after he was stopped from entering the building by the military attaché last night @bbcnews pic.twitter.com/v5FA7v6DEc

- Charlotte Wright (@charlotte_bbc) April 8, 2021

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