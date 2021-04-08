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Ночував у машині: посла М'янми, що критикував хунту, вигнали з посольства в Лондоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Чжо Зо Міну, колишньому послу М'янми у Великій Британії довелося провести ніч у своїй машині після того, як його вигнали з будівлі посольства в Лондоні. Кілька тижнів тому Мін закликав військових, які вчинили в лютому переворот в М'янмі, звільнити заарештовану главу країни Аун Сан Су Чжі і зупинити насильство проти демонстрантів. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Влада Британії визнала зміну керівництва в лондонському посольстві М'янми відповідно до Віденської конвенції, але їхня позиція по відношенню до перевороту в країні і стрільбі по демонстрантах залишається різко засуджуючою.

Колишній посол Чжо Зо Мін розповів журналістам, що в середу ввечері військовий аташе М'янми в Лондоні наказав співробітникам посольства покинути приміщення, а самому Чжо Зо Міну передали, що він більше не посол. Нове керівництво посольства викликало поліцію, яка не давала Чжо Зо Міну повернутися в будівлю.

"Це у своєму роді переворот в центрі Лондона ... Ви бачите, що вони окупували мою будівлю", - сказав Чжо Зо Мін.

Вночі біля будівлі посольства зібралися активісти, щоб висловити незгоду з діями влади М'янми.

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб назвав дії військових по відношенню до посла цькуванням.

We condemn the bullying actions of the Myanmar military regime in London yesterday, and I pay tribute to Kyaw Zwar Minn for his courage. The UK continues to call for an end to the coup and the appalling violence, and a swift restoration of democracy

— Dominic Raab (@DominicRaab) April 8, 2021

Але пізніше Форін-офіс підтвердив, що влада М'янми направили йому повідомлення про зміну посла. За Віденською конвенцією, влада Британії в цьому випадку "змушені визнати рішення, прийняте владою М'янми", заявили представники британського міністерства закордонних справ.

Тимчасовим главою посольства М'янми в Лондоні став Чіт Він, колишній заступник посла Чжо Зо Міна.

У четвер вранці перед будівлею посольства виступив представник Чжо Зо Міна, який зачитав його заяву. У ньому Чжо Зо Мін закликав британський уряд не визнавати нового посла, призначеного хунтою, а замість цього вислати його з країни.

"У М'янмі в лютому стався переворот. Тепер та сама ситуація в центральному Лондоні", - сказав представник експосла, додавши, що співробітникам посольства пригрозили "суворим покаранням", якщо вони не підкоряться військовому керівництву.

Чжо Зо Міна відсторонили від посади через його політичну позицію. У березні він закликав військовий уряд М'янми відпустити заарештованих політиків: президента Він Мьіна, главу "Національної ліги за демократію" Аун Сан Су Чжі та інших високопоставлених членів її партії, які прийшли до влади після демократичних виборів.

"Я не хочу бачити, як вмирають громадяни М'янми. Я закликаю всіх зупинитися. Країна вже на межі громадянської війни. Я хочу миру", - говорив Мін, підкресливши, що намагається бути посередником між сторонами конфлікту.

Доповнення

1 лютого в М'янмі стався військовий переворот. Збройні сили М'янми оголосили надзвичайний стан і передали владу в країні командуючому збройними силами Міну Аунг Хлайну. Президент країни Він Мьін і фактичний глава держави, глава правлячої партії країни "Національна ліга за демократію" 75-річна Аун Сан Су Чжі було затримано.

З лютого в країні тривають антивоєнні протести і демонстрації, які придушуються найжорстокішим чином. В ході безперервних протестів у країні було вбито, щонайменше, 550 осіб, ще 2 751 осіб, серед яких журналісти, студенти та колишні урядовці, були затримані. Поліція і військові використовують бойові патрони проти протестувальників, б'ють людей, а також влаштовують рейди по домівках активістів. Серед убитих є діти.

Myanmar’s ambassador to the UK Kyaw Zwar Minn tells me he’s slept in his car outside the embassy after he was stopped from entering the building by the military attaché last night @bbcnews pic.twitter.com/v5FA7v6DEc

— Charlotte Wright (@charlotte_bbc) April 8, 2021

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