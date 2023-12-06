Ночная атака дронами рф повредила критическую инфраструктуру в Харьковской области

Российские войска ночью совершили атаку дронами на Харьковскую область, есть повреждения критической инфраструктуры. За прошедшие сутки из-за вражеского обстрела повреждена газовая труба. Есть дома без газоснабжения и света. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В 23:25 и в 3:00 в селе Липцы в результате атаки дронов разрушен жилой дом, есть повреждения критической инфраструктуры - написал Синегубов в Telegram.

Детали

Артиллерийским и минометным обстрелам врага, по словам главы ОВА, подверглись более 18 населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского районов.

"В селе Казачья Лопань в результате вражеского обстрела повреждены газовая труба, амбулатория, частные дома и авто. Без пострадавших", - отметил он.

В результате боевых действий, по данным Синегубова, без газоснабжения временно находятся 254 абонента Харьковского района. После обстрелов обесточены 1442 абонента в селе Казачья Лопань. Работы по восстановлению продолжаются.

"Авиаудары враг нанес по Ивановке Купянского района. На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 вражеских атак в окрестностях Синьковки", - указал глава ОВА.

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