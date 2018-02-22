Германия привезла на Олимпиаду 3,5 тысячи литров безалкогольного пива
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Все немецкие спортсмены в Пхенчхане пьют безалкогольное пиво после тренировок. Пивоварня Krombacher на правах партнера олимпийской сборной отправила в Корею около 3,5 тысячи литров напитка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Пиво спортсменам рекомендует врач лыжной команды и преподаватель спортивной медицины Технического университета Мюнхена Йоннас Шерр. В 2009 году он исследовал состояние участников Мюнхенского марафона, которые пили безалкогольное пиво три недели до забега и еще две недели после. Результат — меньшее количество воспалений и респираторных заболеваний, чем у тех, кто принимал плацебо. Итоги исследования (его финансировала пивоваренная компания) опубликовали в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise.
Шерр отмечает, что сначала производители говорили о безалкогольном пиве как о напитке для тех, кто заботится о собственном здоровье.
“Многие компании пытались объединять пиво, особенно безалкогольное, со спортом. Но тогда под этим не было никакой научной базы”, — объясняет врач.
Он связывает полезный эффект пива с высоким содержанием полифенолов — мощных антиоксидантов из растительной пищи, которые укрепляют иммунитет.
Шерр не описывает безалкогольное пиво в немецкой сборной только лыжникам из-за того, что они баварцы и, соответственно, принимают напиток довольно регулярно. Врач уверен, что напиток особенно полезен для атлетов, которым нужна выносливость.
Как сообщал УНН, на ОИ-2018 конькобежец с КНДР упал во время забега и попытался свалить японского конкурента.