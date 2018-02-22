Німеччина привезла на Олімпіаду 3,5 тисячі літрів безалкогольного пива

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Усі німецькі спортсмени в Пхьончхані п'ють безалкогольне пиво після тренувань. Пивоварня Krombacher на правах партнера олімпійської збірної відправила в Корею близько 3,5 тисячі літрів напою. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.