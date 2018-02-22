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Німеччина привезла на Олімпіаду 3,5 тисячі літрів безалкогольного пива

Німеччина привезла на Олімпіаду 3,5 тисячі літрів безалкогольного пива

Київ • УНН

 • 9700 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Усі німецькі спортсмени в Пхьончхані п'ють безалкогольне пиво після тренувань. Пивоварня Krombacher на правах партнера олімпійської збірної відправила в Корею близько 3,5 тисячі літрів напою. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Пиво спортсменам рекомендує лікар лижної команди і викладач спортивної медицини Технічного університету Мюнхена Йоннас Шерр. У 2009 році він досліджував стан учасників Мюнхенського марафону, які пили безалкогольне пиво три тижні до забігу і ще два тижні після. Результат — менша кількість запалень і респіраторних захворювань, ніж у тих, хто приймав плацебо. Підсумки дослідження (його фінансувала пивоварна компанія) опублікували в журналі Medicine & Science in Sports & Exercise.

Шерр зазначає, що спочатку виробники говорили про безалкогольне пиво як про напій для тих, хто піклується про власне здоров’я.

“Багато компаній намагалися об’єднувати пиво, особливо безалкогольне, зі спортом. Але тоді під цим не було ніякої наукової бази”, - пояснює лікар.

Він пов’язує корисний ефект пива з високим вмістом поліфенолів — потужних антиоксидантів з рослинної їжі, які зміцнюють імунітет.

Шерр не описує безалкогольне пиво в німецькій збірній тільки лижникам через те, що вони баварці і, відповідно, вживають напій доволі регулярно. Лікар упевнений, що напій особливо корисний для атлетів, яким потрібна витривалість.

Як повідомляв УНН, на ОІ-2018 ковзаняр з КНДР впав під час забігу і спробував звалити японського конкурента.

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