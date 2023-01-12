Германия не должна стоять на пути военной поддержки Украины – вице-канцлер

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"Германия не должна стоять на пути других стран, принимающих решение в поддержку Украины, независимо от того, какие решения принимает Германия", - сказал Хабек в Берлине, отвечая на вопросы журналиста по этой инициативе.

Тем не менее, Хабек был более осторожен, когда его спросили, отправит ли Германия свои танки в Украину, заявив, что страна примет решение "в союзе с другими партнерами и странами" — позиция, перекликающаяся с линией канцлера Шольца о том, что Берлин должен тесно координировать такие шаги с партнерами, в первую очередь США.

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Слова Хабека знаменуют собой последний поворот в острых дебатах по поставке Украине современных боевых танков западного производства. На прошлой неделе США, Франция и Германия договорились об отправке в Киев легких танков и боевых машин пехоты. А Великобритания размышляет, отправлять ли боевые танки Challenger 2.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт также заявила в четверг, что "нет запросов от Польши или других стран на поставки Leopard".

В настоящее время танки Leopard 2 используют большое количество европейских стран, включая Германию, Польшу, Данию, Финляндию, Испанию и Грецию.