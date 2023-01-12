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Німеччина не повинна стояти на шляху військової підтримки України – віце-канцлер

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Німеччина не повинна стояти на шляху військової підтримки України з боку інших країн, заявив віце-канцлер Роберт Хабек, маючи на увазі прагнення Польщі відправити в Україну бойові танки Leopard німецького виробництва, передає УНН посилаючись на Reuters.

Німеччина не повинна стояти на шляху військової підтримки України – віце-канцлер

Цитата

"Німеччина не повинна стояти на шляху інших країн, які ухвалюють рішення на підтримку України, незалежно від того, які рішення приймає Німеччина", - сказав Хабек у Берліні, відповідаючи на запитання журналіста про цю ініціативу.

Тим не менш, Хабек був більш обережний, коли його запитали, чи відправить Німеччина свої танки в Україну, заявивши, що країна ухвалить рішення "у союзі з іншими партнерами та країнами" — позиція, яка перегукується з лінією канцлера Шольца про те, що Берлін має тісно координувати такі кроки із партнерами, насамперед США.

Додамо

Слова Хабека знаменують собою останній поворот у гострих дебатах щодо постачання Україні сучасних бойових танків західного виробництва. Минулого тижня США, Франція та Німеччина домовилися про відправку до Києва легких танків та бойових машин піхоти. А Велика Британія розмірковує, чи відправляти бойові танки Challenger 2.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт також заявила у четвер, що "немає запитів від Польщі чи інших країн на постачання Leopard".

В даний час танки Leopard 2 використовують велику кількість європейських країн, включаючи Німеччину, Польщу, Данію, Фінляндію, Іспанію та Грецію.

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