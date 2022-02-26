Германия предоставит Украине Стингеры и гранатометы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Правительство Германии приняло решение предоставить Украине вооружение, а именно стингеры и гранатометы. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Цитата
“Германия только что сообщила о предоставлении Украине противотанковых гранатометов и "Стингеров". Так держать, канцлер Олаф Шольц. Антивоенная коалиция в действии!",- написал глава государства в Twitter.
Известно, что речь идет о тысяче гранатометов и 500 Стингерах.
Напомним
26 февраля Германия приняла решение о поставках в Украину вооружения.