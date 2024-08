Никто в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?", потому что на каждом континенте теперь говорят: "Ukraine must win" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении ко Дню Независимости Украины заявил, никто в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?", потому что на каждом континенте теперь говорят: "Ukraine must win", ведь сегодня Украина покоряет сердца всего мира и служит примером, как не бояться путина, передает УНН.

"33 года назад Украина возродилась на картах мира, а сегодня Украина покоряет сердца всего мира. Вдохновляет смелостью. Служит примером, как не бояться путина. И объединяет Землю вокруг своего, украинского мировоззрения: в XXI веке террористы должны быть в Гааге, а не на Валдае. И нитко в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?", потому что на каждом континенте теперь говорят: "Ukraine must win". Это заряжает нашу независимость. Нашу Украину. Ей не не хватает чужих областей. Нам нужен мир и спокойствие на наших землях. Вдоль всей нашей границы протяженностью 6992 километра. На суше, на море, в воздухе, внутри страны - всюду, где мы будем стоять на страже своих ценностей", - сказал Зеленский.

"Так, как это делают наши воины. На всех направлениях фронта и государственной границы, которую олицетворяют пограничные столбы. А нашу волю и борьбу символизируют наши люди - наши защитники, наши опоры. Те, на чьих плечах держится Украина. Держится в Харькове, Купянске, Запорожье, держится на Херсонщине. В Покровске, Торецке, Часовом Яру. На Лиманском, Северском, Краматорском, Кураховском, Времовском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Так бьется независимость. И всем нашим воинам я хочу сегодня сказать: желаю крепкого! И спасибо вам, ребята! Когда возникла необходимость защищать Украину, вы сказали коротко: плюс. С тех пор 913 дней подряд "минусуете" оккупантов. Только вы знаете, сколько за сухой статистикой о потерях врага на самом деле стоит усилий, пота, крови и вашей сверхтяжелой работы. Только вы знаете, что на самом деле означает держать позицию. Что такое "целый день кроет вражеская арта и авиация". Что такое стоять крепко, несмотря на то, что "орки сунут". Вы сохранили и бережете нашу независимость", - подчеркнул Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении ко Дню Независимости Украины заявил, что "больной дед с красной площади", который постоянно угрожает всем красной кнопкой, не будет диктовать нам какие-то свои красные линии.