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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Никто в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?", потому что на каждом континенте теперь говорят: "Ukraine must win" - Зеленский

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 08:00  •  7766 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Украина вдохновляет смелостью и объединяет мир. Он поблагодарил защитников за сохранение независимости страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении ко Дню Независимости Украины заявил, никто в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?", потому что на каждом континенте теперь говорят: "Ukraine must win", ведь сегодня Украина покоряет сердца всего мира и служит примером, как не бояться путина, передает УНН.

Детали

"33 года назад Украина возродилась на картах мира, а сегодня Украина покоряет сердца всего мира. Вдохновляет смелостью. Служит примером, как не бояться путина. И объединяет Землю вокруг своего, украинского мировоззрения: в XXI веке террористы должны быть в Гааге, а не на Валдае. И нитко в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?", потому что на каждом континенте теперь говорят: "Ukraine must win". Это заряжает нашу независимость. Нашу Украину. Ей не не хватает чужих областей. Нам нужен мир и спокойствие на наших землях. Вдоль всей нашей границы протяженностью 6992 километра. На суше, на море, в воздухе, внутри страны - всюду, где мы будем стоять на страже своих ценностей", - сказал Зеленский.

Зеленский: Украина в очередной раз удивляет, россия в очередной раз в своем репертуаре - так изображают события на курщине мировые медиа24 августа 2024, 07:28 • 15954 просмотра

"Так, как это делают наши воины. На всех направлениях фронта и государственной границы, которую олицетворяют пограничные столбы. А нашу волю и борьбу символизируют наши люди - наши защитники, наши опоры. Те, на чьих плечах держится Украина. Держится в Харькове, Купянске, Запорожье, держится на Херсонщине. В Покровске, Торецке, Часовом Яру. На Лиманском, Северском, Краматорском, Кураховском, Времовском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Так бьется независимость. И всем нашим воинам я хочу сегодня сказать: желаю крепкого! И спасибо вам, ребята! Когда возникла необходимость защищать Украину, вы сказали коротко: плюс. С тех пор 913 дней подряд "минусуете" оккупантов. Только вы знаете, сколько за сухой статистикой о потерях врага на самом деле стоит усилий, пота, крови и вашей сверхтяжелой работы. Только вы знаете, что на самом деле означает держать позицию. Что такое "целый день кроет вражеская арта и авиация". Что такое стоять крепко, несмотря на то, что "орки сунут". Вы сохранили и бережете нашу независимость", - подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении ко Дню Независимости Украины заявил, что "больной дед с красной площади", который постоянно угрожает всем красной кнопкой, не будет диктовать нам какие-то свои красные линии.

Павел Башинский

Павел Башинский

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