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Ніхто у світі більше не скаже: "Where is Ukraine?", бо на кожному континенті тепер кажуть: "Ukraine must win" - Зеленський

Ніхто у світі більше не скаже: "Where is Ukraine?", бо на кожному континенті тепер кажуть: "Ukraine must win" - Зеленський

Київ • УНН

 • 28938 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна надихає сміливістю та об'єднує світ. Він подякував захисникам за збереження незалежності країни.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до Дня Незалежності України заявив, ніхто у світі більше не скаже: "Where is Ukraine?", бо на кожному континенті тепер кажуть: "Ukraine must win", адже сьогодні Україна підкорює серця всього світу та слугує прикладом, як не боятись путіна, передає УНН.

Деталі

"33 роки тому Україна відродилася на картах світу, а сьогодні Україна підкорює серця всього світу. Надихає сміливістю. Слугує прикладом, як не боятись путіна. І об’єднує Землю довкола свого, українського світогляду: у ХХІ столітті терористи мають спочивати у Гаазі, а не на Валдаї. І ніхто у світі більше не скаже: "Where is Ukraine?", бо на кожному континенті тепер кажуть: "Ukraine must win". Це заряджає нашу незалежність. Нашу Україну. Їй не бракує чужих областей. Нам потрібен мир і спокій на наших землях. Вздовж усього нашого кордону протяжністю 6992 кілометри. На суші, на морі, у повітрі, всередині країни – усюди, де ми будемо стояти на варті своїх цінностей", - сказав Зеленський.

Зеленський: Україна вкотре дивує, росія вкотре у своєму репертуарі - так змальовують події на курщині світові медіа24.08.24, 10:28 • 28109 переглядiв

"Так, як це роблять наші воїни. На всіх напрямках фронту й державного кордону, який уособлюють прикордонні стовпи. А нашу волю й боротьбу символізують наші люди – наші захисники, наші опори. Ті, на чиїх плечах тримається Україна. Тримається в Харкові, Куп’янську, Запоріжжі, тримається на Херсонщині. У Покровську, Торецьку, Часовому Яру. На Лиманському, Сіверському, Краматорському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Так б’ється незалежність. І всім нашим воїнам я хочу сьогодні сказати: бажаю міцного! І дякую вам, хлопці! Коли постала потреба захищати Україну, ви сказали коротко: плюс. Відтоді 913 днів поспіль "мінусуєте" окупантів. Тільки ви знаєте, скільки за сухою статистикою про втрати ворога насправді стоїть зусиль, поту, крові та вашої надважкої роботи. Тільки ви знаєте, що насправді означає тримати позицію. Що таке "цілий день криє ворожа арта й авіація". Що таке стояти міцно попри те, що "орки сунуть". Ви зберегли й бережете нашу незалежність", - наголосив Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до Дня Незалежності України заявив, що "хворий дід із червоної площі", який постійно погрожує всім червоною кнопкою, не буде диктувати нам якісь свої червоні лінії.

Павло Башинський

Павло Башинський

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