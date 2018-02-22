Николас Мадуро: Венесуэла выпустит еще одну криптовалюту
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал выпуск еще одной криптовалюты с названием Petro Oro. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Globovision.
“Я не хочу торопить события, но у нас есть сюрприз относительно новой криптовалюта Petro Oro, которая будет иметь такие же параметры, как и El Petro”, — заявил президент Венесуэлы.
Правительство страны рассчитывает, что использование новой технологии поможет в преодолении социально-экономического кризиса, сопровождающегося стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты.
Как сообщал УНН, Николас Мадуро также сообщил, что Венесуэла благодаря запуску первой в мире государственной криптовалюта за день собрала 735 млн долларов.