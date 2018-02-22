Ніколас Мадуро: Венесуела випустить ще одну криптовалюту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував випуск ще однієї кріптовалюти з назвою Petro Oro. Про це повідомляє УНН з посиланням на Globovision.
“Я не хочу квапити події, але у нас є сюрприз відносно нової криптовалюти Petro Oro, яка буде мати такі ж параметри, як і El Petro”, — заявив президент Венесуели.
Уряд країни розраховує, що використання нової технології допоможе в подоланні соціально-економічної кризи, що супроводжується стрімким зростанням цін та девальвацією національної валюти.
Як повідомляв УНН, Ніколас Мадуро також повідомив, що Венесуела завдяки запуску першої в світі державної криптовалюти за день зібрала 735 млн доларів.