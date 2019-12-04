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Нидерландские эксперты проведут эко-экспертизу украинских портов - Фирсов

Нидерландские эксперты проведут эко-экспертизу украинских портов - Фирсов

Киев  •  УНН

 • 11872 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Государственная экологическая инспекция совместно с экспертами из Нидерландов проведет эко-экспертизу украинских портов, чтобы оценить состояние внедрения международных стандартов в трех портах. Об этом написал исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Эксперты из Нидерландов сделают эко-экспертизу украинских портов. Государственная экологическая инспекция совместно с Офисом поддержки реформ МинЭкоЭнерго Анатолием Куцеволом и с помощью посольства Королевства Нидерландов реализует уникальный проект. Цель которого - оценка экологического контроля в украинских портах с точки зрения его эффективности и прозрачности. Эксперты из порта "Роттердам" помогут оценить состояние внедрения международных стандартов в трех портах Украины и обозначат необходимые изменения для экологического законодательства", - написал Егор Фирсов.

Он также отметил, что после реализации этого проекта появятся прозрачные и эффективные процедуры проверок по лучшим мировым стандартам, и начнется имплементация необходимых изменений.

"За довольно небольшое время моей работы в ГЭИ я услышал наибольшее количество жалоб по работе инспекторов именно в портах. О коррупции во время проверок морских судов говорят все. И надо честно сказать, что так, наверное, и есть. Международная торговля - это лакомый кусок для взяточников. С другой стороны, есть и откровенные нарушения и абсолютный нигилизм со стороны субъектов хозяйствования. Кто здесь прав и как добиться выполнения экологического законодательства? Именно в этой сложной ситуации нам поможет "международный арбитр", - добавил Егор Фирсов.

Напомним, 22 ноября возле Одессы танкер сел на мель в шторм.

Позже из-за аварии танкера открыли уголовное производство.

Содержание нефтепродуктов в воде вблизи танкера превышало норму в 157 раз.

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