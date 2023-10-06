Ночная вражеская атака драконами на Одесскую область: прокуроры показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Офисе Генпрокурора показали последствия ночного удара российских войск по Одесской области, повлекшего разрушения припортовой и пограничной инфраструктуры, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 6 октября ночью вооруженные силы рф совершили дроновую атаку на Одесскую область.
"Враг попал в припортовую и пограничную инфраструктуру Подунавья. Повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт - выгорело 9 грузовиков", - отметили в прокуратуре.
Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается, добавили в ведомстве.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Как сообщили в ОВА, в Одесской области из-за атаки рф остановили работу паромной переправы.