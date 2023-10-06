Нічна ворожа атака дронами на Одещину: прокурори показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В Офісі Генпрокурора показали наслідки нічного удару російських військ по Одеській області, що спричинив руйнування припортової та прикордонної інфраструктури, передає УНН.
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За даними слідства, 6 жовтня вночі збройні сили рф здійснили дронову атаку на Одещину.
"Ворог поцілив у припортову та прикордонну інфраструктуру Подунав'я. Пошкоджено зерносховища, адміністративні будівлі та вантажний автотранспорт - вигоріло 9 вантажівок", - зазначили у прокуратурі.
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється, додали у відомстві.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Як повідомили в ОВА, на Одещині через атаку рф зупинили роботу поромної переправи.