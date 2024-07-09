Медицинское сообщество активно работает над тем, чтобы обеспечить неотложную медицинскую помощь всем детям из "Охматдета", ни один пациент сейчас не страдает от ее отсутствия профессиональной помощи.

Об этом сообщил гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир в эфире Радио Свобода, передает корреспондент УНН.

Все медицинское сообщество откликнулось и создаются условия, чтобы все неотложные и запланированные операции проводились, а терапия диализным больным и больным онкологией не прекращалась. Ни один ребенок, который нуждается в высокопрофессиональной помощи, сейчас не страдает от ее отсутствия - говорит Жовнир.

По словам генерального директора "Охматдета", по состоянию на вчера удалось перевести 600 пациентов. Несмотря на это, три корпуса и поликлиника "Охматдета" продолжают функционировать после удара России. Пока нет точного понимания масштабов убытков для больницы, но они, по словам медика, оцениваются в сотни миллионов гривен.

Напомним,

Из столичной больницы "Охматдет" были переведены в другие медицинские учреждения 94 ребенка, из которых восемь - пострадали из-за вражеского удара. По состоянию на утро 9 июля в больницах находятся 57 травмированных в результате атаки на Киев, 5 из них - в тяжелом состоянии.