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Незаконную перевозку алюминиевых слитков разоблачили в Донецкой области

Незаконную перевозку алюминиевых слитков разоблачили в Донецкой области

Киев • УНН

 • 6990 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Донецкой области полицейские разоблачили и прекратили незаконную перевозку из Мариуполя в Курахово алюминиевых слитков весом более 11 тонн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Так, во время несения службы на 184 км автодороги "Запорожье - Мариуполь" работниками полиции, которые отвечают за безопасность дорожного движения, за нарушение Правил дорожного движения остановлен грузовой автомобиль "Форд" - водитель ехал за пределами города без включенного света фар. Полицейские напомнили водителю о том, что ему необходимо включить фары и спросили, какой груз он перевозит. На вопрос правоохранителей мужчина не смог сразу ответить. Во время проверки груза оказалось, что в автомобиле находится 11,5 тонн алюминиевых слитков. Соответствующих документов на перевозку такого груза водитель не имел. Мужчина объяснил, что его знакомый попросил его перевезти груз из Мариуполя в Курахово.

Водитель и транспортное средство доставлены в Кураховское отделение полиции.

По данному факту проводится проверка.

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