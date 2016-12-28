Незаконне перевезення алюмінієвих злитків викрили на Донеччині

Так, під час несення служби на 184 км автошляху “Запоріжжя — Маріуполь” працівниками поліції, які відповідають за безпеку дорожнього руху, за порушення Правил дорожнього руху зупинений вантажний автомобіль “Форд” — водій їхав за межами міста без включеного світла фар. Поліцейські нагадали водію про те, що йому необхідно включити фари та спитали, якій вантаж він перевозить. На питання правоохоронців чоловік не зміг зразу відповісти. Під час перевірки вантажу виявилось, що в автомобілі знаходиться 11,5 тон алюмінієвих злитків. Відповідних документів на перевезення такого вантажу водій не мав. Чоловік пояснив, що його знайомий попросив його перевезти вантаж з Маріуполя у Курахове.

Водій та транспортний засіб доставлені до Кураховського відділення поліції.

За даним фактом проводиться перевірка.