Неизвестный открыл огонь по полицейским в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Славутиче Киевской области во время остановки автомобиля злоумышленник открыл огонь по полицейским, двое полицейских ранены. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян со ссылкой на начальника криминальной полиции НП Киевской области, передает УНН.
"В Славутиче во время остановки автотранспорта нарядом полиции злоумышленник открыл огонь. Двое полицейских ранены. Одного в грудь, второго в ногу. Их самочувствие стабильное", - написал В.Троян.
По словам начальника криминальной полиции Киевской области, правоохранители вышли на след, подключили соседние области.