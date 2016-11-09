Неизвестный открыл огонь по полицейским в Киевской области

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Славутиче Киевской области во время остановки автомобиля злоумышленник открыл огонь по полицейским, двое полицейских ранены. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян со ссылкой на начальника криминальной полиции НП Киевской области, передает УНН.