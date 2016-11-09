Невідомий відкрив вогонь у поліцейських на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Славутичі Київської області під час зупинки автомобіля зловмисник відкрив вогонь у правоохоронців, двоє поліцейських поранені. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Нацполіції Вадим Троян з посиланням на начальника кримінальної поліції НП Київської області, передає УНН.
“У Славутичі під час зупинки автотранспорту народом поліції зловмисник відкрив вогонь. Двоє поліцейських поранено. Одного в груди , другого в ногу. Їх самопочуття стабільне”, — написав В.Троян.
За словами начальника кримінальної поліції Київщини, правоохоронці вийшли на слід, підключили сусідні області.