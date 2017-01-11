Неизвестный во Львове "заминировал" жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Во Львове правоохранители проверяют информацию о заминировании жилого дома, которая сегодня поступила на оперативную линию 102 от анонима. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Сегодня, 11 января, в 12.20 на оперативную линию 102 обратился житель одного из домов по улице Владимира Великого, который рассказал, что к нему позвонил аноним и сообщил, что в здании произойдет взрыв.
На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб. Правоохранители будут обследовать помещения дома и прилегающую территорию. Также полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил об угрозе взрыва.