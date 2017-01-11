Невідомий у Львові “замінував” житловий будинок

Сьогодні, 11 січня, о 12.20 на оперативну лінію 102 звернувся мешканець одного з будинків по вулиці Володимира Великого, котрий розповів, що до нього зателефонував анонім та повідомив, що у будинку станеться вибух.

На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежуватимуть приміщення будинку та прилеглу територію. Також поліцейські встановлюють особу аноніма, котрий повідомив про загрозу вибуху.