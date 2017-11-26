Неизвестные испортили памятную доску в честь погибшего майдановца в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Вандалы в Запорожье зарисовали краской памятную доску одному из участников Революции Достоинства в Запорожье, передает корреспондент УНН.
В Департаменте внутренней политики прессы и информации Запорожской ОГА рассказали, что это уже не первый подобный случай. Вандалы уже портили памятную доску, после чего ее заменяли, а однажды вообще украли.
Также отметили, что табличку заменят на новую.
“Испортили, значит будем менять”, — отметил начальник Управления по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Запорожской ОГА Александр Зубченко.
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Напомним, 25 ноября, в День памяти Голодомора, в Конотопе Сумской области неизвестные осквернили памятник жертвам Голодомора.
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