Неизвестные испортили памятную доску в честь погибшего майдановца в Запорожье

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70218 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 56282 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 64473 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 73018 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115509 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114468 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142242 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107344 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108773 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113344 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Неизвестные испортили памятную доску в честь погибшего майдановца в Запорожье

Киев  •  УНН

 • 15507 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Вандалы в Запорожье зарисовали краской памятную доску одному из участников Революции Достоинства в Запорожье, передает корреспондент УНН.

В Департаменте внутренней политики прессы и информации Запорожской ОГА рассказали, что это уже не первый подобный случай. Вандалы уже портили памятную доску, после чего ее заменяли, а однажды вообще украли.

Также отметили, что табличку заменят на новую.

“Испортили, значит будем менять”, — отметил начальник Управления по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Запорожской ОГА Александр Зубченко.

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Напомним, 25 ноября, в День памяти Голодомора, в Конотопе Сумской области неизвестные осквернили памятник жертвам Голодомора.

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