Неизвестные испортили памятную доску в честь погибшего майдановца в Запорожье

В Департаменте внутренней политики прессы и информации Запорожской ОГА рассказали, что это уже не первый подобный случай. Вандалы уже портили памятную доску, после чего ее заменяли, а однажды вообще украли.

Также отметили, что табличку заменят на новую.

“Испортили, значит будем менять”, — отметил начальник Управления по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Запорожской ОГА Александр Зубченко.

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Напомним, 25 ноября, в День памяти Голодомора, в Конотопе Сумской области неизвестные осквернили памятник жертвам Голодомора.

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